Makedon Kulesi 2025’te hazır

Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda ikinci faza geçildiğini belirten Kırçın, "Öncelikle kulenin statik çalışmalarını yaptık, daha sonra kuleyi restorasyona aldık. İkinci etap çalışmalarının ihale süreçleri de tamamlanıp işe başlandı. Çalışmaların yaklaşık 1 yıl sürmesini planlıyoruz. İnşallah planlanan süre sonunda restorasyonu ve çevre düzenlemesini bitirip kuleyi hizmete açacağız." dedi.

Kırçın, İkinci etap çalışmaları kapsamında kulenin içinde ve terasında çalışmalar yapılacağını, ardından surlarda da çevre düzenlemesi yapılarak restorasyonun bitirileceğini dile getirdi.