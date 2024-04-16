Makine ihracatından ilk çeyrekte 6,9 milyar dolarlık ihracat

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde makine ihracatı yıllık bazda yüzde 2,5 düşerek 6,9 milyar dolara geriledi.

İlk çeyrekte başlıca mal gruplarından türbin ve turbojetlerde yüzde 25, ısıtıcılar ve fırınlarda yüzde 17, tekstil ve konfeksiyon makinelerinde yüzde 16 artış görüldü.

Türkiye'nin en fazla makine ihracatı gerçekleştirdiği ülkelerden ABD'ye yönelik dış satımda artış devam ederken, Rusya ve İtalya pazarlarında düşüşler yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, temkinli olma halinin küresel yatırımlarda tepe noktasına ulaştığı ilk çeyreği, makine ve teçhizat ihracatında sınırlı bir gerilemeyle atlattıkları için memnuniyet duyduklarını belirtti.

2022 yılı performansını yakalayacaklarını ifade eden MAİB Başkanı Karavelioğlu, 2023'ün son çeyreğinde yataya dönen trendlerin etkileri tam manasıyla silinmese de yatırımlarını yüzde 13'e, üretimini ise yüzde 9'a yakın büyüme kaydedildiğini söyledi.