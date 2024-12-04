Makineden fırlayan ahşap can aldı

Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda makineden fırlayan ahşap parçası, işçinin bacağına saplandı. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında işçi olarak çalışan 60 yaşındaki Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yapmaya başladı.

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Makineden fırlayan ahşap parçası işçinin sol bacağına saplandı. Atardamarı parçalanan işçi kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Harbi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Hayatını kaybeden işçinin cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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