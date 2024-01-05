MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı’dan ‘Batıyoruz’ açıklaması

Ahmet Özcan / Denizli - Yeniçağ

Türk makine sanayinin ülkemizde, özellikle Denizli'de önemli adımlar attığına dikkat çeken MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, “Biz sektör olarak özellikle dışa bağımlılıktan kurtulma konusunda sorumluluk üstlendik. Üreten bir Türkiye için özellikle savunma sanayinde yapılanlar ortadadır. Ancak sanayiciler mevcut durum nedeniyle iflasın eşiğinde.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasında ve istihdam yaratılmasında sanayicilerimizin oynadığı rolü göz ardı etmemeliyiz. Bu nedenle sanayicilerimizin 2024 yılına ilişkin beklentilerini ve zorluklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Son dönemde yüksek hammadde fiyatları, artan enerji ve yüksek işçilik maliyetleri, düşük döviz kuru artışları gibi faktörler ihracatçılarımızın rekabet gücünü ortadan kaldırdı. Uluslararası pazarda yer almakta ve ülkemizin ithalatını artırmaktayız. Bu durumun devam etmesi halinde 2024 yılında üreticilerimiz zor durumda kalabilir ve ülkemizdeki üretim tesisleri iflasın eşiğine gelebilir.

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomimizi yöneten bakanlarımıza bu çağrıyı iletmek istiyoruz. Sanayicilerimizin sıkıntılarını dinleyip gerekli önlemleri alması gerekiyor. Özellikle makine sektöründe ithalatın engellenmesi amacıyla yerli üreticinin tercih edilmesi adına vergi düzenlemeleri de talep ediyoruz. Yerli makine sektörü yerli yatırımcılar için daha cazip hale getirilebilir. Bu sorunun acilen çözülmesi gerekiyor.

Böylece Türk sanayicisinin rekabet gücünü korumasını ve ülkemizi uluslararası pazarlarda daha da güçlendirmesini sağlayabiliriz. Hammadde fiyatlarının dövize göre yüksek kalması nedeniyle dövizin düşük seyri bizi zor durumda bırakıyor, yüksek enerji maliyetlerinin de düşürülmesi gerekiyor.”

Başkan Sarı, "Sanayici olarak yapılan yatırımlarda yatırımcılar yüksek faizli krediler nedeniyle yatırımlarını durdurdu" dedi ve çözüm önerilerini şöyle anlattı:

“Rakiplerimizin dış pazardaki fırsatlarına karşı da önlem almamız gerekiyor. Dünya küreselleştikçe pazarlama stratejilerimiz de zorlaşıyor. İşgücü maliyetlerindeki artışın sanayicinin üzerine binen yükün kaldırılması için teşviklerin uygulamaya konulması gerekiyor. Ülkemizin sanayiciye ihtiyacı var. İstihdam yaratma kapasiteleri ve ülkemizin ihracat gelirleriyle ekonomimize büyük katkı sağlıyorlar. Bu noktada ithal makinelere ek gümrük vergisi getirilerek, bazı makine gruplarının teşviklerden çıkartılarak sanayicilerimizin rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için desteklenmesi gerekiyor. Sonuç olarak sanayicilerimizi taleplerini dinlemeye ve 2024 yılında üreticilerimizin zor durumda kalmasını engellemeye çağırıyorum. "Bu çağrıyı devlet büyüklerimizin dikkatine sunuyor, sanayicilerimizin geleceği için gerekli adımların atılmasını ümit ediyorum."