23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sakın makyajlı uyumayın. Korkulu rüyanız olabilir

Cilt Uzmanı Merve Akın, kadınların günlük hayatında rutini haline gelen makyajın cilde verdiği zararları anlattı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:04
Takip Et

Makyajlı uyumayın

Sakın makyajlı uyumayın. Korkulu rüyanız olabilir
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Güzellik uzmanı Merve Akın, kadınların hemen hemen her gün yaptığı makyaj ile uyumanın cilde zarar verdiğini söyleyerek temizlik yapılmadığı takdirde ciltte akne sivilce ve siyah noktaların arttığını söyledi.

Özellikle Her gün dışarı çıkarken ya da işe giderken yapılan makyajın akşam eve döndüğünüzde temizlenmesi gerektiğini belirten Akın şunları belirtti:

“BU SEBEPLE CİLDİNİZDE SİVİLCE ÇIKTIĞINDA ASLA ONLARA DOKUNMAYIN”

“Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda cildinizin nefes almasına engel olursunuz. Bunun sonucunda da gözenekleriniz tıkanır. Cildinizde akne, sivilce ve siyah nokta gibi sıkıntılar meydana gelir. Cildinizin makyajdan dolayı hasar görmesini engellemek için makyajla uyumamanız gerekir. Makyajınızı derinlemesine temizledikten ve cildinizi nemlendirdikten sonra uyumanız önerilir. Bu nedenle sivilceler ve akneler cildinize zarar verecektir. Onlardan kurtulmak için hemen sıkmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak sivilcelerinizi sıkmak cilt üzerinde daha çok yayılmasına sebep olur. Ayrıca ciltte lekelenmeler oluşabilir. Sivilceleri sıkmak en kolay çözüm olarak görülse de çok yanlıştır. Bu sebeple cildinizde sivilce çıktığında asla onlara dokunmayın”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
1
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
4
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
5
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
6
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
7
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.