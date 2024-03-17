Mal davasında 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Mal davasında 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti
Gaziantep'te 2 oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba hayatını kaybetti.

Olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep’in Oğuzeli ilçesindeki Çaybeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Halaf ve 37 yaşındaki Abdurrahman Açıkbaş isimli 2 kardeş, mal ve arazi konusu nedeniyle bir süredir 59 yaşındaki babaları Müslüm Açıkbaş ile anlaşmazlık yaşıyordu.

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Yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında iki oğul, babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar verdi ve dün gece geç saatlerde babalarını sözlü olarak tehdit ettiler.

Müslüm Açıkbaş, iki oğlunun tehdidi sonrası eşi 40 yaşındaki Gonca ve küçük oğlu Müslüm Caner 20 yaşındaki Açıkbaş ile köyden ayrılmak için yola çıkmıştı ki tam da bu sırada takipte olan Halaf ve Abdurrahman, babaları, üvey anneleri ve küçük kardeşlerine bıçaklı saldırı düzenledi.

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Bıçaklı saldırı sonrası Müslüm Açıkbaş ağır yaralanırken, eşi Gonca ile oğlu Müslüm ise Caner hafif yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Müslüm Açıkbaş, hayatını kaybetti.

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