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  • Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu. Erdoğan mal varlıklarına kadar üzerlerine gideriz

Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu. Erdoğan mal varlıklarına kadar üzerlerine gideriz

Erdoğan'ın, iktidarının ilk zamanlarında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Erdoğan'ın eleştirdiği şeyin bugün aynen yaşandığını ifade etti.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 08:11
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Mal varlıklarına kadar üzerlerine gideriz. Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması gündeme oturdu

Erdoğan'ın yıllar önceki konuşması yeniden gündem oldu. Erdoğan mal varlıklarına kadar üzerlerine gideriz
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Odatv'nin haberine göre, seçim zamanı yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidarının ilk zamanındaki ifadeleri ve vaatleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Erdoğan’ın, Uğur Dündar’ın sunduğu “Seçim Arenası” programında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan söz konusu programda 80 şehir dolaştığını söyleyerek “Dolaştığım vilayetlerde vatandaşımın, köylümün, çiftçimin halini gördüm. Üniversiteyi bitiren gençler ağlıyor, iş bulamıyor. Tüm bu gerçekler ülkenin önünde dururken öbür tarafta 3-5 kişinin saltanatı için biz buna göz yumamayız” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında ise yasal düzenlemeleri kullanarak (3-5 kişinin) mal varlıklarının bile üzerine gideceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinin bugün aynen kendi döneminde yaşanması sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoya birçok sosyal medya kullanıcısı “Eleştirdiği, yanlış bulduğu ne varsa hepsini kendi yaptı” yorumunda bulundu.

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Çiçek asker
3.01.2023 09:21
İnsanlarımızın gözü görmüyor kulagı duymuyor ne söylersen nafile  
 
İbrahim
3.01.2023 09:11
Bu yapılmalı, devleti soyanların mal varlıklarına el konulmalı  
 
Hasan emmi
3.01.2023 09:11
Doğru. Erdoğan ailesi dahil me leketi soyanla şahıs ve vakıf kim olursa olsun mal varlıklarına el konulmalı. Adalet bunu gerektirir.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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