Malabadi Köprüsü’nde yürek dağlayan kaza! 15 yaşındaki genç, çırpına çırpına can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malabadi Köprüsü’nde yürek dağlayan kaza! 15 yaşındaki genç, çırpına çırpına can verdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü yakınlarında 15 yaşındaki Mazlum Kılıç, Batman Çayı kenarında ayağının kayması sonucu suya düştü. Bir süre çırpınan Kılıç, suda kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı kenarına gelen Mazlum Kılıç, ayağı kayınca suya düştü. Kılıç, bir süre sudan çırpındıktan sonra kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, Batman itfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından Kılıç'ın cansız bedeni bulundu. Kılıç'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malabadi Köprüsü’nde yürek dağlayan kaza! 15 yaşındaki genç, çırpına çırpına can verdi

Malabadi Köprüsü’nde yürek dağlayan kaza! 15 yaşındaki genç, çırpına çırpına can verdi

Malabadi Köprüsü’nde yürek dağlayan kaza! 15 yaşındaki genç, çırpına çırpına can verdi

Malabadi Köprüsü’nde yürek dağlayan kaza! 15 yaşındaki genç, çırpına çırpına can verdi

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