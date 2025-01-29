Malatya Büyükşehir’den Darende’ye stratejik itfaiye merkezi

Tam donanımlı olarak planlanan yeni itfaiye hizmet binası, afet ve yangınlara müdahale süresini en aza indirmek amacıyla hizmet verecek.

Binada itfaiye ekiplerinin yanı sıra yol ve altyapı ekipleri de yer alacak. Kış aylarında karla mücadele çalışmaları için teyakkuzda olacak ekipler, yılın diğer dönemlerinde yol bakım ve altyapı çalışmaları devam edecek.

Toplam bin 862 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Darende İlçe İtfaiye Hizmet Binası'nın 460 metrekaresi kapalı alan olarak planlandı. Bu alanın 210 metrekaresi hangar, 250 metrekaresi ise idari bina olarak kullanılacak. İdari binada yemekhane, itfaiye amir odası, yatakhane, acil durum toplantı odası, yol ekipleri ve MASKİ ekipleri için şubeler, teknik bölümler, banyo-tuvalet, koridor ve depo alanları yer alacak.