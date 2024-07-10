Malatya depremine canlı yayında yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Malatya depremine canlı yayında yakalandı

Malatya’da 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depreme ERTV sunucusu canlı yayında yakalandığını "Off aman yarabbim çok şiddetliydi" sözleriyle anlattı. O anlar viral oldu.

AFAD verilerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde son 12 saatte 4’ün üzerinde 2 deprem meydana geldi.

Son deprem saat 12:54 sıralarında 4,3 büyüklüğünde yaşandı. Deprem kentte büyük panik yarattı.

ERTV sunucusu depreme canlı yayında yakalandı. Sunucunun panik halleri ve “Off aman yarabbim çok şiddetliydi” sözleri depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Sunucunun o anları sosyal medyada gündem oldu.

ART ARDA DEPREMLER

Dün gece saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12:54'te 4,3'lük bir deprem daha gerçekleşti.

Deprem Malatya ile birlikte çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kentte büyük panik havası oluştu.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 3 ihbarın geldiğini ve incelendiğini aktardı.

Ali Yerlikaya, "Malatya Yeşilyurt’ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.” dedi.

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