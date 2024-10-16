Malatya depreminin ardından Ahmet Ercan ve Naci Görür'den flaş açıklamalar

Malatya Kale'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Saat 10.46'da yaşanan deprem yerin 10 km altında gerçekleşti.

Depremde vatandaşlar büyük bir panikle kendini sokağa atarken Malatya Valisi Seddar Yavuz, yaralanma veya binalarda herhangi bir yıkımın yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca deprem sonrası Malatya Elazığ ve Şanlıurfa'da eğitime 1 günlük ara verildi.

AFAD ise can ve mal kaybının yaşanmadığını, ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

AHMET ERCAN: 2027 YILINA KADAR SÜRECEK

Malatya yaşanan depreminin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan ise ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan Ahmet Ercan, depremin 2023 yılında meydana gelen 6 Şubat depremin oluşturduğu boşalmalardan kaynaklandığını söyledi.

6 şubat depreminin ardından bölgedeki yaraların sarılmaya devam ettiğini açıklayan Ahmet Ercan, Bu harekete geçen 4 ana kırık boyunca artı depremlerin sürmesi ne yazık ki beklenmelidir. Ercan, artçı depremlerin 2027 yılına kadar devam edebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu deprem 2023 yılındaki depremin artçısıdır. 2023 yılındaki boşalma yaklaşık 4 tane kırık oluşturdu. Ölü deniz kırığı, Arap kalkanı ve Adana kırıkları ve Kıbrıs yayı boyunca boşalmalar olmuştu.

Yaklaşık 8 büyüklüğündeki boşalmanın artçıları şimdiye kadar azdı. Beklediğimiz artçılar yaklaşık 6.5, 7’ye kadar varabilecek eksik artçı depremler vardı. Bu depremlerden bir tanesi gecikmeli olarak bugün Malatya’da oldu. Bunlar en az 2027 yılına kadar 6, 6,5 belki bazı yerlerde 7’ye varan artçı depremleri bu bölgede görürsek şaşırtıcı olmaz."

MALATYA DEPREMİ M6,0 pic.twitter.com/D72rbVwkpi — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) October 16, 2024

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise Malatya ve çevre illerde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem hakkında konuştu. Endişeye gerek olmadığını söyleyen Naci Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya’da 6,0 büyüküğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" ifadelerini kullandı.