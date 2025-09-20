Malatya Eczacılar Odası’nda seçim heyecanı

22. Bölge Malatya Eczacılar Odası, 2025-2027 dönemi Olağan Mali Genel Kurulu'nu bugün gerçekleştirdi. İki başkan adayının yarıştığı genel kurulda seçim ve oy verme işlemi yarın yapılacak.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul öncesi açıklamalarda bulunan mevcut başkan Ebru Sönmez, 2019 yılından bu yana görevde olduğunu belirterek, zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Görev süresi boyunca Elazığ depremi, pandemi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadıklarını dile getiren Sönmez, "Malatya olarak tarih yazdık. Biz sağlık çalışanları olarak en ön safta yer aldık. Eczacılar olarak sahada olmaya devam ediyoruz. Devletimizin bu emeği görmesini, bizleri görmezden gelmemesini istiyoruz" dedi.

"49 ECZANE KONTEYNERDE HİZMET VERİYOR"

Depremin ardından kentte ciddi sorunların devam ettiğine dikkat çeken Sönmez, "Malatya'da halen 49 eczane konteynerlerde hizmet veriyor. Bu konteyner eczanelerin hizmet süresi 6 Şubat 2026'da sona erecek. Ancak hâlâ ticaret merkezleri ve dükkânlar tamamlanmadığı için eczacılar kalıcı yer bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'na başvurarak sürenin uzatılmasını talep edeceğiz" dedi.

Malatya Eczacılar Odası için yeni bir hizmet binası yapmayı planladıklarını da ifade eden Sönmez, "Yeni bir arsa aldık, inşallah Malatya'ya ve meslektaşlarımıza yakışır bir bina inşa edeceğiz" diye konuştu.

AYKOL: "YENİ BİR NEFES GEREKLİ"

Seçimlerde diğer başkan adayı olan eczacı Oktay Aykol ise, yaptığı açıklamada seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "Artık yeni bir nefes, yeni bir kan gerekli. Değişimin zamanı geldi" şeklinde konuştu.

Genel kurulun ardından oy verme işlemleri yarın yapılacak.