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MTÜ'nün bütünleme sınavı kar sebebiyle ertelendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ndeki (MTÜ) bütünleme sınavları, kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 11:37
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin bütünleme sınavı ertelendi

MTÜ'nün bütünleme sınavı kar sebebiyle ertelendi
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İHA

MTÜ tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 2 Şubat 2023 ile 5 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak Bütünleme sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılamayan Bütünleme sınavlarının tarihleri daha sonra ilan edilecektir. Ayrıca Üniversitemizde çalışan hamile ve 2 yaşından küçük çocuğu olan kadınlar ile engelli personelimiz 2 Şubat 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

İNÖNÜ DE DE İDARİ İZİN

Bu arada, kar nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi’nde de çalışan hamile, engelli, 60 yaş üstü kronik hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayıldı. Üniversite tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,

“İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle üniversitemiz çalışanlarından hamile, engelli, 60 yaş üstü kronik hastalığı olanlar (yöneticiler hariç) 02 Şubat 2023 tarihinde bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

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