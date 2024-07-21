Malatya'da 10 yıl önce kaybolan adamın cesedi evin temelinden çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da 10 yıl önce kaybolan adamın cesedi evin temelinden çıktı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 10 sene önce kaybolan şahsın cesedi, depremin yıktığı evin temelinde bulunurken, olaya dair biri kadın 3 kişi tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, 2014 yılında aniden ortadan kaybolan Hüseyin B.'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine ihbar ederken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de olaya dair çalışma başlattı.

Kayıp şahsın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, Hüseyin B.'nin eski eşi H.G.'nin ikametinde arama yaptı ancak şahsa dair herhangi bir iz ve emareye rastlanılmadı.

CESEDİ EVİN TEMELİNDE ÇIKTI

Ekipler, depremlerde H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine bu sefer evde kadavra köpeği yardımıyla arama yaparken, aramalarda, evin temelinde bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin kayıp olarak aranan Hüseyin B. olduğu tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hüseyin B.'nin cesedi, olay yerindeki incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. H.G. ile olaya karıştıkları tespit edilen A.T. ve kardeşi B.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube'deki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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