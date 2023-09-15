Malatya’da 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlatıldı. Görüntüler savaş meydanından çekilmiş gibiydi

Depremlerin yıkımı büyük oldu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya’da da büyük hasara yol açtı. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerde, kentte 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı belirlendi. Bu binalardan 6 bini iş makineleri ve patlayıcılarla yıkıldı.

Patlatma yöntemiyle yıkım

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi tercih edildi. Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı binalar, geniş güvenlik önlemleri altında komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde yerle bir edildi. Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.