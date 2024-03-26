Malatya'da 17'nci kattan düşen kadın öldü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde saat 10.20 sıralarında bir kadın balkondan düştü.

İddiaya göre, Çevre Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin ön kısmında kanlar içerisinde yerde yatan kadını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde kadının 17’nci kattan düştüğünü ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan kimlik çalışmalarında isminin Ümit Sığırcı (56) olduğu belirlendi. Sığırcı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Şüpheli bulunan olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.