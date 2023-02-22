Malatya’da 2. depremde binaların çökmesi havadan kaydedildi

6 Şubat, sabah 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki 2'nci deprem, Malatya'da da yıkıma neden oldu.

Yaşanan ilk depremin kentte uğrattığı zararı havadan görüntülemek için havalanan dron, ikinci depremi görüntüledi.

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde; depremin şiddetiyle çevrede bulunan binaların yıkılması yer aldı.

Görüntüleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürkan paylaşımında "Gözlerim perde perde. Bir aşina şehirde. Bir ışık nehri gibi saçılır. Rüyalarım matemi bırak, Ey şehir sana, gülistan yakışır." mısralarını kullandı.