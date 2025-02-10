Malatya’da 299 personel ile sıkı denetim

Malatya'da denetimler esnasında 72 park-bahçe, 19 metruk bina, 20 kıraathane, 20 umuma açık yer, 13 KYK yurt çevresi, 41 okul çevresi ve bin 50 araç kontrol edilerek, 5 bin 359 şahsın sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında dilencilik yapan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca, 6136 Sayılı Kanun'a aykırı olarak ruhsatsız silah ve kesici/delici alet bulunduran 5 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Uygulamalarda 2 kaçak göçmen, 8 hırsızlık şüphelisi, yoklama kaçağı olan 8 kişi, ifadeye yönelik aranması bulunan 4 şahıs, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şahıs ve kayıp durumda bulunan 2 şahıs yakalandı.

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Denetimlerde yapılan sıkı aramalar sonucunda 3 adet kesici alet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 1 şahıstan 1,48 gram skunk, başka bir şahıstan ise 4 adet sentetik ecza hap ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Trafik denetimleri de yoğun şekilde sürdürüldü. Bin 958 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, 534 araç sahibi ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyeti geri alındı. Okul önleri ve çevrelerinde 4 farklı noktada yapılan 4 uygulamalarda ise 12 şahıs ve 7 araç sorgulanırken, yurt çevrelerinde gerçekleştirilen 9 denetimde 338 şahıs ve 153 araç incelendi.