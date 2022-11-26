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Malatya’da uyuşturucu operasyonu

Malatya’da 4 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilerek adreslerine jandarma tarafından operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 12:10
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Malatya’da 4 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Malatya’da uyuşturucu operasyonu
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Malatya’da Jandarma tarafından 4 adrese yapılan operasyonda, 457 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu hap (Ecstasy) ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yazıhan İlçesinde ikamet eden 4 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı duyumu alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde dron destekli yapılan aramada 457 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu hap (Ecstasy) ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.


(Kaynak: İHA)

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