Malatya’da 5 araç trafikten men edildi: 8 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı

Kaynak: İHA
Malatya’da 5 araç trafikten men edildi: 8 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı

Malatya polisi kent genelinde asayiş denetimi yaptı. Kent genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde 73 farklı noktada 2 bin 334 araç kontrol edildi. 8 bin 701 şahsın ise GBT sorgusu gerçekleştirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kente genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 100 ekip 302 polisin katımları ile 73 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 334 araç kontrol edilirken, 8 bin 701 şahsın ise GBT sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde dilencilik yapan 3 şahısla birlikte bir düzensiz göçmen, kayıp olarak aranması bulunan 3 şahıs, 7 yoklama kaçağı, ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Bir miktar metamfetamin ile sentetik ecza maddelerinin ele geçirildiği denetimlerde bin 86 araç ve sürücü kontrol edilirken,274 sürücüye cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi ,429 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.

Malatya’da 5 araç trafikten men edildi: 8 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı

Malatya’da 5 araç trafikten men edildi: 8 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı

Son Haberler
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
TCMB hız kesmedi TL depo alım ihaleleri devam ediyor
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Erzincan polislerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Kayak tutkunlarını sevindirecek haber
Kayak tutkunlarını sevindirecek haber
Alanya'da yağış sonrası hortum çıktı
Alanya'da hortum
Meta, Hindistan'da hukuki mücadele başlattı
Meta, Hindistan'da hukuki mücadele başlattı