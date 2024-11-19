Malatya’da 5 araç trafikten men edildi: 8 bin kişinin GBT sorgusu yapıldı

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kente genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 100 ekip 302 polisin katımları ile 73 farklı noktada gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 334 araç kontrol edilirken, 8 bin 701 şahsın ise GBT sorgusu gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde dilencilik yapan 3 şahısla birlikte bir düzensiz göçmen, kayıp olarak aranması bulunan 3 şahıs, 7 yoklama kaçağı, ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs yakalandı.

Bir miktar metamfetamin ile sentetik ecza maddelerinin ele geçirildiği denetimlerde bin 86 araç ve sürücü kontrol edilirken,274 sürücüye cezai işlem uygulandı, 5 araç trafikten men edildi ,429 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.