Malatya'da AKP’li yeni başkandan AKP’li eski başkana tepki: Borç çok, kasa boş

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün, kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını söyledi. Er, Malatya Belediyesi’nin toplam borcunun ise 17 milyar TL olduğunu açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönemdeki ilk toplantısı dün gerçekleştirdi.

Komisyon üyelerinin belirlendiği toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş döneme ait borçları da kamuoyuna açıklandı.

31 Mart yerel seçimlerinde başkanlık koltuğunu devralan AKP'li Sami Er, belediyenin 17 milyar 80 milyon TL'lik borcunu telaffuz etmekte zorlandı.

“KREDİ ÇEKEREK MAAŞ ÖDEMESİ YAPABİLDİK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz gün personel maaşlarının ödenmesi gerekiyordu ancak para olmadığı için 85 milyon kredi çekerek maaş ödemesi yapabildik." dedi.

Bir önceki AKP'li Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan büyük bir borçla belediyeyi aldıklarını aktaran Er, mali durum hakkında da bilgiler verdi.

Er, şu ifadeleri kullandı:

"BORCU HAFİFLETECEK BİR KAYNAK BULAMADIK MAALESEF"

"6 Şubat depreminden sonra ayağa kalkmamız gerekiyor. Bunun için gerekirse Ankara’nın yollarını aşındıracağız ve Malatya’yı ayağa kaldıracağız. Belediyemizin borçları ile ilgili çeşitli söylemler yer aldı. O nedenle tüm borçları sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak görevimiz. Belediyeyi 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 Türk Lirası borçla devraldık. Göreve geldiğim gün maaş ödemesi yapmam gerekiyordu ve 85 milyon kredi çekerek personel maaşını ödedik. Kaynak bulup borcu en aza indirmek adına yeni yapılan Buğday ve Şire Pazarı’nda bulunan gayrimenkullerden bazılarını satmayı düşündük ancak satılacak gayrimenkul olmadığını gördük. Buğday ve Şire Pazarı’nda belediyeye kalan sadece yol, meydan ve yer altında 97 tane depo. Borcu hafifletecek bir kaynak bulamadık maalesef.”

Meclis toplasında paylaşılan belediyenin güncel borç rakamları şu şekilde:

BÜYÜKŞEHİR: 12 milyar 138 milyon 933 bin TL

MASKİ: 3 milyar 631 milyon 872 bin TL

MESTON: 581 milyon 840 bin TL

ESENLİK: 361 milyon 381 bin TL

MOTAŞ: 307 milyon 668 bin TL

BELSOS: 10 milyon 764 bin TL

MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin TL

KÜLTÜR A.Ş: 18 milyon 195 bin TL

MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL