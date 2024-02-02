Malatya’da besici depremzedeler destek istiyor

Kaynak: AA
Malatya’da besici depremzedeler destek istiyor
Besicilikle ilgilenen vatandaşlar mağduriyetini azaltabilmek adına devletten bu konuda destek bekliyor.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce vatandaşımız zor zamanlardan geçti.

Depremin üzerinden 1 sene geçmesine rağmen hala depremin etkilerinin ilk günkü devam ettiği görülüyor.

Deprem sonrası geriye kalan enkaz ise hala sokaklarda kaldırılmayı beklerken, evsiz kalan vatandaşlar ise konteynırda ya da çadırda bu soğuk kış gününde yaşam mücadelesi veriyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Sabri Balık, besicilerin kestirecek hayvanı olduğunu ancak yerine hayvan alamadığı için kestiremediklerini söyledi.

Balık, Cumhurbaşkanı ile Tarım ve Orman Bakanı'ndan yardım talep etiklerini vurguladı.

20 BİN BAŞLIK BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi de Malatya'nın Doğu Anadolu'da hayvan varlığı bakımından birinci sırada olduğunu söyleyerek, Malatya'da Yazıhan bölgesinde 20 bin başlık besi organize sanayi bölgesi kurulduğunu söyledi.

Yetiştirecek hayvan bulmakta zorlandıklarına söyleyen Almendi, hayvan ithalatındaki kontenjanın deprem bölgesindeki şehirler için artırılmasını ve yüzde 100 olarak uygulanmasını talep ettiği dile getirdi.

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