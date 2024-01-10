Malatya'da dehşete düşüren iş kazası. Pres makinesine sıkışan işçi öldü

Korkunç kaza, 13.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Hüseyin Uçar arıza nedeniyle pres makinesine sıkışan elbiseleri çıkarmaya çalışırken, pres makinesinin hareket etmesiyle arada sıkıştı.
Durumun fark edilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan işçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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