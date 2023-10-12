Malatya'da deprem halayı

Malatya’da depremin psikolojik etkisini öğrenciler üzerinde azaltmak için Öğretmenlerin uyguladığı yöntem takdir topladı.

Yeni Malatya’da Ebubekir Atilla’nın haberine göre Yalçın Koreş Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri depremden korkunca okul bahçesinde etkinlik düzenledi. Çocuklarını okuldan almaya gelen veliler çocuklarının yüzünde korku yerine, mutluluk ifadelerini görünce onlar da halaya girdi.

Öğrencilerin deprem korkusu geçince etkinliklerin ardından yeniden dersliklere geçilerek eğitime devam denildi.