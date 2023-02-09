İş için gittiği Malatya’da depremde hayatını kaybetti

İHA’nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda da vatandaş da yaralandı.

Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların acı haberleri memleketlerine ulaşmaya devam ediyor.

Malatya’ya iş için giden Düzceli Hanefi Kurt depremde hayatını kaybetti. Enkazdan çıkartılan Hanefi Kurt’un cenazesi memleketi Düzce’ye getirildi.

Şehitlik Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hanefi Kurt, ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.