Malatya’da dev kariyer fuarı başlıyor!

Malatya'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve 6 üniversitenin işbirliğiyle 17-18 Nisan tarihlerinde İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek. Vali Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, fuarın Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin katkılarıyla gerçekleşecek. Fuarda, genç yetenekler kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşacak. İş ve staj imkanlarının yanı sıra mülakat simülasyonları, kariyer söyleşileri ve kurum tanıtım etkinlikleri yapılacak.

Vali Yavuz, 119 firmanın fuara başvurduğunu açıklarken Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUŞAŞ ve Türk Telekom gibi büyük kuruluşların katılımcılar arasında olduğunu belirtti. Fuar için başvurular yetenek kapısı üzerinden yapılarak QR kod ile katılım sağlanacak.