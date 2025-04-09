Malatya’da dev kariyer fuarı başlıyor!

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Malatya'da İpekyolu Kariyer Fuarı 17-18 Nisan'da düzenleniyor. 119 firma katılıyor. Türk Hava Yolları, ASELSAN gibi dev kuruluşlar, genç yeteneklere iş ve staj imkanları sunacak.

Malatya'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda ve 6 üniversitenin işbirliğiyle 17-18 Nisan tarihlerinde İpekyolu Kariyer Fuarı düzenlenecek. Vali Seddar Yavuz, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, fuarın Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

malatyada-dev-kariyer-fuari-basliyor-yenacag-3.jpg

İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Malatya Turgut Özal, Fırat, Munzur, Sivas Bilim ve Teknoloji ile Sivas Cumhuriyet üniversitelerinin katkılarıyla gerçekleşecek. Fuarda, genç yetenekler kamu ve özel sektör temsilcileriyle buluşacak. İş ve staj imkanlarının yanı sıra mülakat simülasyonları, kariyer söyleşileri ve kurum tanıtım etkinlikleri yapılacak.

malatyada-dev-kariyer-fuari-basliyor-yenacag-2.jpg

Vali Yavuz, 119 firmanın fuara başvurduğunu açıklarken Türk Hava Yolları, ASELSAN, HAVELSAN, TUŞAŞ ve Türk Telekom gibi büyük kuruluşların katılımcılar arasında olduğunu belirtti. Fuar için başvurular yetenek kapısı üzerinden yapılarak QR kod ile katılım sağlanacak.

malatyada-dev-kariyer-fuari-basliyor-yenacag-1.jpg

Son Haberler
Ahmet Özer'in kayyum davasında flaş gelişme!
Ahmet Özer'in kayyum davasında flaş gelişme!
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan Büyükelçisini kabul etti
Güler, Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'i kabul etti
Sarallar suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Sarallar suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda yakalandı
Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor
Uzmanı tarih vererek uyardı! Hava buz gibi olacak, kar tekrar geliyor
Uzmanı tarih vererek uyardı! Hava buz gibi olacak, kar tekrar geliyor