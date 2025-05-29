Malatya’da esnaf için kritik karar: Sadıkoğlu’ndan destek çağrısı!

Berkman Dulcan-Malatya/İSTANBUL

Başkan Sadıkoğlu, deprem bölgesindeki mükellefler için alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Uzun süredir devam eden çabalarımızın olumlu sonuç vermesinden mutluyuz. Süre 30 Kasım 2025’e kadar uzatıldı. Depremin ardından büyük ekonomik zorluklarla mücadele eden esnafımız için bu tür destekleyici adımlar çok kritik” dedi.

“OLUMLU ANCAK YETERLİ DEĞİL”

Süre uzatımının önemli olduğunu ancak iş yerlerinin teslimine kadar devam etmesi gerektiğini vurgulayan Sadıkoğlu, “Bu uygulamanın, iş yerleri kalıcı olarak teslim edilene kadar devam etmesi gerektiğini tekrarlıyoruz. Malatya ile birlikte 4 il ve 2 ilçe hâlâ ekonomik toparlanma sürecinde. Bu nedenle vergi, SGK gibi kamu yükümlülüklerinde maksimum kolaylık sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Yeni düzenlemeyle, deprem illerinde cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için mücbir sebep hali 30 Kasım 2025’e kadar uzatıldı. Bu karar, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in İslahiye ile Nurdağı ilçelerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsıyor.

Bakan Şimşek, kararın bölgedeki mükelleflerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsadığını belirtti.

Mücbir sebep uzatılsın, emlak vergisi faizi alınmasın