Mücbir sebep uzatılsın, emlak vergisi faizi alınmasın

MALATYA / BERKMAN DULCAN

İşyerleri teslim edilinceye kadar Mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini söyleyen Başkan Yıldız, “Şehrimiz 12 Nisan’da çok büyük bir afet yaşadı. Esnaf, üretici perişan bir durumda. Hükümetin destekte bulunacağını söylemesinin üstünden bir buçuk ay geçmesine rağmen bir adım atılmadı. Ve hükümet bu konuyu bilmiyor-görmüyor-duymuyor gibi davranıyor.

Şehrimiz üst üste büyük 2 afet yaşadı ve kendini toparlaması neredeyse imkansız hale geldi. Esnaf kötü durumda ve ilimizden kaçmak için yollar arıyor. Esnaf siftahsız işyerini kapatıyor. Mücbir sebep hali 30 Mayıs’ta sonra eriyor. Mücbir sebep uzatılmazsa kimse borcunu ödeyemez ve esnaf daha çok borç batağı içine girer. Esnaf bu haldeyken nasıl ödeme alacaksız?

Burada Sayın Cumhurbaşkanına seslenelim. Mücbir sebep süresini, şehrimiz toparlanıp iş yerleri teslim edilinceye kadar uzatın. Mücbir sebep halini uzatmazsanız şehrimizin toparlanma ihtimali bile kalmaz. Devletimizin yanımızda olduğunu bilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

EMLAK VERGİSİ FAİZİNDEN VAZGEÇİN!

Belediyenin emlak vergisi faizinden vazgeçmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Serdar Yıldız, “Ayrıca bir diğer konu da 6 Şubat 2023 depremlerinde yerle bir olan Malatya’da belediyenin emlak vergisi faizi işlediğini üzüntü içinde öğrendik. 30 Mayıs 2025 tarihine kadar “Mücbir sebep” ilan edilmesine rağmen, mücbir sebep süreci içinde ödeme yapılmayan emlak vergilerine, belediye tarafından faiz uygulanıyor. Bu olacak bir şey mi?

Şimdi soruyoruz

Sayın başkan siz bu şehirde yaşamıyor musunuz? 2 afet üst üste yaşadık bu faiz nasıl işlenir? İnsanların ödeme gücü var mı?

Malatya’da 6 Şubat’tan bu yana ne düzeldi?

Kaç işyeri teslim edildi?

Kaç kişi evlerine yerleşti?

Belediye, mücbir sebep zamanı için neden faiz uyguluyor?

Bu yanlışlardan vatandaşımız için acil bir şekilde geri dönülmeli” şeklinde konuştu.