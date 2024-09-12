Malatya'da feci kazada 25 yaşındaki genç kurtarılamadı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, gösterinin kontrolünden çıkan araç bir diğer otomobile çarptıktan sonra yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Kaza sonucunda üç kişi yaralanırken, iyileşen 25 yaşındaki Abdulvahaha Seçer kurtarılamayarak hayatını kay

Kaza, 22.10 civarında Altın Kayısı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, AK yönetimindeki 44 AAK 644 plakalı Chery marka araç, aynı yöne doğru seyreden MA idaresindeki 44 NV 754 plakalı Peugeot marka otomobile sahipti. Çarpmanın verilerinin Chery marka aracı, orta refüje verimi takla attı ve yaklaşık 60 metre sürüklendi. Bu feci kazada, kadınların arkadaşları ile birlikte 25 yaşındaki Abdulvaha Seçer de yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Abdulvaha Seçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.