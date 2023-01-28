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Genç kadın tabancayla kendini vurdu 

Malatya’da 26 yaşındaki bir kadın odasında gelen silah sesinin ardından yatağında kanlar içerisinde bulundu. İlk belirlemelere göre, kadının intihara kalkıştığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 08:22
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Malatya'da genç kadın tabancayla kendini vurdu 

Genç kadın tabancayla kendini vurdu 
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İHA'nın haberine göre, olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Dalbastı sokakta bulunan bir apartmanın üçüncü katında ailesiyle birlikte yaşayan H.Ç. (26) eşi ve çocuklarıyla bir süre vakit geçirdikten sonra odasına geçti. 

Genç kadının odasına geçmesinin ardından gelen silah sesiyle odaya giren aile fertleri H.Ç.’yi yatağında kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre intihar girişimi olarak değerlendirilen olayda ikamette inceleme yapan ekipler bir adet tabanca bulurken, hastanede tedavi altına alınan H.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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