Malatya’da iki ayrı kaza: 4 kişi yaralı

İlk kaza, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki Elazığ Caddesi üzerinde saat 13.30 civarında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı 44 AL 777 plakalı çekici, V.M.'nin idaresindeki 44 AFG 842 plakalı araç ve M.Ç.'nin sürdüğü 33 EAC 28 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu kazada M.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

Bir saat sonra, saat 14.30'da Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde başka bir kaza yaşandı. Altınkayısı Bulvarı'nda seyir halinde olan B.O.'nun kullandığı 44 DP 698 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı araçlara çarptı. Bu kazada ise B.O. ve B.Y. yaralandı.

Yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.