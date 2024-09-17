Malatya’da iki ayrı kaza: 4 kişi yaralı

Kaynak: İHA
Malatya’da iki ayrı kaza: 4 kişi yaralı

Malatya'da yaşanan iki ayrı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki Elazığ Caddesi üzerinde saat 13.30 civarında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı 44 AL 777 plakalı çekici, V.M.'nin idaresindeki 44 AFG 842 plakalı araç ve M.Ç.'nin sürdüğü 33 EAC 28 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu kazada M.Ç. ve A.Ç. yaralandı.

aw289430-05.jpg

Bir saat sonra, saat 14.30'da Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde başka bir kaza yaşandı. Altınkayısı Bulvarı'nda seyir halinde olan B.O.'nun kullandığı 44 DP 698 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 44 LT 506 ve 06 FS 0199 plakalı araçlara çarptı. Bu kazada ise B.O. ve B.Y. yaralandı.

aw289430-01.jpg

Yaralılar kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Kayalıklarda mahsur kaldı
Kayalıklarda mahsur kaldı
Sosyal medya hakkında yazılmış en önemli 10 kitap
Sosyal medya hakkında yazılmış en önemli 10 kitap
Sıla bebeğin teyzesi konuştu: Kardeşim dahil herkes en ağır cezayı almalı
Sıla bebeğin teyzesi konuştu: Kardeşim dahil herkes en ağır cezayı almalı
Zeytinyağı diye neler yedirmişler neler. Büyük hile ortaya çıktı
Zeytinyağı diye neler yedirmişler neler. Büyük hile ortaya çıktı
İzmit Belediyesi çalışanını vurup kaçtılar
İzmit Belediyesi çalışanını vurup kaçtılar