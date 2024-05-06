Malatya’da iki kaza meydana geldi

Malatya- Ankara karayolu Cafana Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada, şehir merkezi istikametine hareket halinde olan M.N.T. (31) hakimiyetindeki 44 AEV 436 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolünü kaybederek takla attı.

Korkunç kazada, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.M.T. (27) hafif şekilde yaralandı.

Yazıhan ilçesi Karaca Mahallesi mevkii D-850 karayolu üzerinde yaşanan diğer bir kazada ise Hekimhan istikametinden gelen Z.Ş. (49) idaresindeki 44 ACH 829 plakalı Toyota marka araç sürücüsünün kontrolünü kaybederek orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada da yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.