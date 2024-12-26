Malatya'da iş makinesi almak isteyen vatandaş 1 milyon 750 bin TL dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Malatya'da ilanda gördüğü iş makinesini satın almak isteyen vatandaş, notere gittiğinde gerçeği öğrendi. Noterde satış işlemi yapacağı esnada 1 milyon 750 bin TL dolandırıldığını satış yaptığı kişiler ortadan kaybolunca anladı.

Olay, yaklaşık 2,5 ay önce Malatya'da yaşandı. İddiaya göre, Elazığ'da yaşayan 33 yaşındaki Beytullah Yılmaz, ilanda gördüğü iş makinesini satın almak için ilanda belirtilen şahıslarla iletişime geçti. Şahısların talebi üzerine Malatya'ya gelen Beytullah Yılmaz, burada iş makinesini inceledikten sonra aracın devrini almak üzere şahıslarla notere gitti.

Beytullah Yılmaz noterde satış işlemleri gerçekleşmeden 1 milyon 750 bin TL'yi şahsıların belirttiği banka hesabına havale ettikten sonra şahıslara ortadan kayboldu. İşlem sonrası şahıslara ulaşamayan Yılmaz, polis merkezine gidererek suç duyurusunda bulundu.

15 Ekim'de yaşanan olayda, tüm birikimini kaybettiğini belirten operatör, mağdur olduğunu ifade ederek yetkilerden yardım istedi.

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