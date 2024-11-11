Malatya'da iskele faciası: İki işçi can verdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Malatya'da iskele faciası: İki işçi can verdi

Malatya'da depremde zarar gören binadaki tadilat çalışması sırasında iskele çöktü. 6'ncı kattan düşen iki işçi hayatını kaybetti.

Malatya'da, depremde hasar gören 11 katlı binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin çökmesi sonucu, 2 işçi yaşamını yitirdi.

Malatya'daki iskele faciası sabah saatlerinde, Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar alan 11 katlı binanın tadilatını yapan işçilerin kullandığı 6'ncı kattaki iskele, bilinmeyen nedenle çöktü. İskeleyle birlikte işçiler Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) de düştü. Diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Dülek ve Celayir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İşçilerin cenazeleri olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

foto444.jpg

fot67.jpg

foto444-001.jpg

Son Haberler
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'ın son hali sosyal medyayı salladı
Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'ın son hali sosyal medyayı salladı
Yunanistan'da deprem (11 Kasım 2024)
Yunanistan'da deprem
Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Salim Güran'ın oğlundan 'mermi'li mesaj
Nevzat Bahtiyar'a tehdit! Salim Güran'ın oğlundan 'mermi'li mesaj
Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?
Piyasalarda gün ortası
Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular
Fenerbahçe gol yemeden kazanıyor. Ligde en az gol yiyen takım oldular