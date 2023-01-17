17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

5 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti

Malatya’da, Kemal Korkmaz (33), tartıştığı 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz'a (30), tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirirken, daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:06
Takip Et

Malatya’da Kemal Korkmaz tartıştığı 5 aylık hamile eşi Esengül Korkmaz'a tabancayla öldürüp intihar etti

5 aylık hamile eşini öldürüp, intihar etti
+
Aa
-

Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Kemal Korkmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Esengül Korkmaz'a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Kemal Korkmaz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
3
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿FETÖ'nün medya yapılanmasının bir kısmı isim isim açıklandı. Kimler var kimler
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
4
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
5
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
6
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
7
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Babaların Babası Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra yakalandı
﻿Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
﻿Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
﻿Evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
﻿Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü! Cinayetten önce canlı yayın açmış
﻿Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü! Cinayetten önce canlı yayın açmış
﻿Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü! Cinayetten önce canlı yayın açmış
﻿Yozgat'ta 7 IŞİD şüphelisi yakalandı
﻿Yozgat'ta 7 IŞİD şüphelisi yakalandı
﻿Yozgat'ta 7 IŞİD şüphelisi yakalandı
﻿Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
﻿Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
﻿Ankara’da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.