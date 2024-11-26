Malatya’da kış kartpostallık görüntüler sundu

Malatya'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kent beyaz örtüyle kaplandı ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Özellikle Turgut Özal Tabiat Parkı, karla kaplanmış ağaçları ve doğal güzellikleriyle adeta bir kartpostala dönüştü.

İki gündür süren kar yağışı, yüksek kesimlerde ve yol kenarlarında etkisini göstererek ağaçları beyaza bürüdü. Karın durmasının ardından şehir genelinde oluşan bembeyaz manzara, görenleri büyüledi. Turgut Özal Tabiat Parkı ise karla kaplanmış ağaçları ve yürüyüş yollarıyla ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

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Dron ile çekilen görüntülerde, parkın doğal güzellikleri havadan da gözler önüne serildi. Beyaza bürünmüş doğa, kartpostallık sahnelerle adeta büyülü bir atmosfer oluşturdu. Bu muazzam manzaralar, Malatya'da kışın sunduğu güzellikleri bir kez daha gözler önüne serdi.