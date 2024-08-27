Malatya'da komşuların kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da komşuların kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Malatya'da komşular arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Malatya'da bina tadilatı nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gedik Mahallesi'nde bina tadilatı nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A., İ.A. ve R.A. isimli şahıslar bıçaklanırken, M.S. ve E.S. isimli şahıslar ise darp sonucunda yaralandı.

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Olay sonrası bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda şüpheli E.S. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan suç aleti olan kesici alet ile kavga sırasında taraflardan birinin kullanmak istediği av tüfeği ele geçirildi.

Kavga da bıçaklanarak ağır yaralanan Z.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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