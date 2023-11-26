Malatya’da konteyner kentte şüpheli çanta paniği

Malatya’da, bir konteyner kent yakınına bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantadan ders notları çıktı.

KAYNAK: İHA
Malatya’da konteyner kentte şüpheli çanta paniği

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir konteyner kentin karşısındaki okulun giriş kapısı önüne bırakılan çantayı gören konteyner sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgeye çıkan yolları trafiğe kapatırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Konteyner sakinlerinin büyük panik yaşadığı olayda alınan güvenlik önlemlerinin ardından çanta fünyeyle patlattı.

Çantanın içerisinde bir öğretmene ait olduğu değerlendirilen ders notları çıkarken, konteyner sakinleri derin bir nefes aldı.

aw084814-01.jpg

aw084814-02.jpg

aw084814-03.jpg

aw084814-04.jpg

aw084814-05.jpg

aw084814-06.jpg

aw084814-07.jpg

Öne Çıkanlar
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Arda Turan ve Seçil Erzan dışında Fatih Terim fonunda hiç kimsenin konuşmadığı isimler
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'ne mi dahil oldu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Son Haberler
İsrail devlet televizyonu: Eilat kentinde patlama sesleri duyuldu Dünya
İsrail devlet televizyonu: Eilat kentinde patlama sesleri duyuldu
İsrailliler Netanyahu’nun kapısına dayandı: Suçlusun Dünya
İsrailliler Netanyahu’nun kapısına dayandı: Suçlusun
Beşiktaş İzmir'de yenildi Spor
Beşiktaş İzmir'de yenildi
Cardiff City mucizesi. Erol Bulut'un takımından müthiş geri dönüş Spor
Cardiff City mucizesi. Erol Bulut'un takımından müthiş geri dönüş
İzmir'de fırtına etkili oluyor: Dalgalar kıyıya vurdu, deniz taştı Yaşam
İzmir'de fırtına etkili oluyor: Dalgalar kıyıya vurdu, deniz taştı
Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil Spor
Serdal Adalı: Hasan Arat farkında bile değil