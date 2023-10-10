Malatya'da Melissa Vargas izdihamı. Milli yıldız hayranlarının sevgi seline takıldı

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın başarılı oyuncusu olan Melissa Vargas, Malatya'ya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile özel uçakla Malatya'ya gelen Vargas, Malatya Havalimanı'nda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu ve beraberindeki heyet ile bir grup çocuk tarafından karşılandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kaptanı Abdullah Akgün, Vargas'a çiçek takdim etti.

Daha sonra Vargas, çocukların top ve formalarını imzaladı.

Sonrasında şehirde bulunan bir alışveriş merkezine giden Vargas, hayranlarının izdihamına takıldı.

Zorlukla mağazanın içinden geçen milli yıldızın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.