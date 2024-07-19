Malatya'da milyonluk vurgun yaptılar

Malatya Battalgazi ilçesi Niyazi Mısri caddesi üzerinde 25 Haziran Salı günü hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir işyerine duvarı delerek giren hırsızlık zanlıları, yaklaşık bir milyonluk elektrik malzemesini çalarak olay yerinden ayrıldı.

Durumun fark edilmesi sonrası polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen M.D. ile O.D.'yi çalıntı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına alırken, çalıntı malzemeler, işyeri sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.