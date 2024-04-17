Malatya'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Malatya'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Çığlık mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Basri Ş. idaresindeki 01 EHT 48 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Takla atan araçta otomobilde bulunan sürücü Basri Ş. ile birlikte yolcu olarak bulunan Saliha Ş. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahale sonrası ardından Doğanşehir devlet hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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