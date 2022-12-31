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Malatya'da silahlı kavga. 2 kişi öldü

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı...

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 20:32
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Malatya'da silahlı kavga. 2 kişi öldü

Malatya'da silahlı kavga. 2 kişi öldü
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Malatya'da Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T, polis ekiplerince yakalandı. (AA)

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