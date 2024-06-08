Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya'da traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktör ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Çelikhan yol kavşağı Güzel köy mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Murat Karaman idaresindeki 01 AGT 533 plakalı tır, Yaşar Karaçoban idaresindeki 27 UP 416 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi. Yaşanan kazada traktör sürücüsü Yaşar Karaçoban yaralanırken, sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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