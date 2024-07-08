Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler çalışmalarından sonra tespit edilen 20 şüpheli kişinin adreslerine baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 7 bin 916 uyuşturucu hap, 33 gram kannabinoid, 15 gram metamfetamin, 6 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan 10 şüpheli tutuklandı.