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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 13:02
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan'da "uyuşturucu imal ve ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Jandarmanın dron kullandığı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ile eklentilerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 457 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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