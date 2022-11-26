Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan'da "uyuşturucu imal ve ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Jandarmanın dron kullandığı operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ile eklentilerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, 457 gram kubar esrar, uyuşturucu hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)