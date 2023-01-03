3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

Malatya’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:26
Takip Et

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 14 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 10'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
1
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
2
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oldu
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
3
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Enflasyonu açıklayan TÜİK'e vatandaşlardan yorum yağıyor
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
5
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
6
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan şok karar. Bankalara talimat gönderildi
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Sedanur'dan 41 gündür haber alınamıyor
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Stepnede 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
﻿KPSS-2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.