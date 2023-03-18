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Malatya'da yağışlar şelale oluşturdu

Malatya’nın Akçadağ ilçesi bin 700 rakımda şiddetli sağanak yağış sonrası şelaleler oluştu, dağlardan kopan kaya parçaları yollara savruldu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:14
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Malatya'da yağışlar şelale oluşturdu

Malatya'da yağışlar şelale oluşturdu
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İHA'nın haberine göre, Malatya’da geçtiğimiz hafta başlayarak aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürüyor. 

Akçadağ ilçesine bağlı bin 700 rakımda bulunan Küçükkürne Mahallesi’nde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dağlarda şelale oluşurken, kopan kaya parçaları yollara savruldu.

Yer yer kara dönen yağışların kent genelinde bir sürede daha etkili olması bellenirken, yetkililer devam eden yağışlar nedeniyle sel, heyelan su basması, dolu, ulaşım da aksamalar gibi risklere karşı vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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