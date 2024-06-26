Malatya'da yangın

Yangında 40 dönümlük alan zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Günedoğru Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tarım arazilerine yakın bir noktada başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, 40 dönümlük bir alanı kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Doğanşehir Belediyesi ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Yangının neden çıktığına dair incelemeler sürüyor.

Bu yangın, anız yakmanın tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, vatandaşları anız yakmaktan kaçınmaları konusunda uyarıyor. Anız yakmak, sadece çevreye zarar vermekle kalmıyor.