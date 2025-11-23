Malatya’da açılan "Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor" sergisinde Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtıldı.

Tulga-1 Kışlası’nda açılan ‘Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor’ tanıtım sergisine Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2.Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Aydın Kılıç, üniversite rektörleri, mülki idare amirleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

‘Malatya Yerli ve Milli Sistemlerle Buluşuyor’ sergisinde konuşan 2.Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, "Bugün burada dünyanın son yıllarda ilgi odağı olan ve Türk ordusunun dünyanın sayılı gücü haline getiren Türk mühendis ve işçilerinin yerli ve milli imkânlarla üretmiş olduğu modern silah ve sistemlerinin bir kısmı sergilenmektedir. Diğerleri ise hala harekat alanında kullanılmaya devam etmektedir. Türk Silahlı kuvvetlerinin caydırıcılık kapasitesini, stratejik bağımsızlığını ve harekat etkinliğini daha da güçlendirecek yerli ve milli sistemlerimizi tanımak bağımsızlığımızın, kararlılığımızın ve geleceğe duyduğumuz güvenin yansımalarını görmek için burada toplandık. Bu sistemler ordumuzun modern harp şartlarında karşılaşabileceği her türlü tehditte karşı daha güçlü, daha çevik ve daha etkin olmasını sağlayacak önemli adımlardır. Günümüzde teknoloji orduların genel muharebelerini belirleyen unsurların başında gelmektedir. Bu ülkenin geleceğe güvenle bakabilmesi ancak kendi teknolojisini üretmesiyle mümkündür" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise Türkiye’nin jeopolitik açıdan dünyada önemli bir noktada yer aldığını söyledi. Bu bağlamda savunma sistemlerinin önemine dikkat çeken Vali Yavuz, "Jeopolitik ve jeo stratejik olarak dünyanın merkezinde yer alan ve herkesin her daim plan içinde olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. O yüzden cennet vatan diye tabir ediyoruz. Cennet vatanın korunması, yaşatılması, bekasının sürdürülmesi elbette çok çalışmaktan geçiyor. Özellikle Sanayi Devrimi’nden başlayan ve dünyadaki bütün sistemleri alt üst eden, sömürgeciliği başlatan son dönemde de dijital çağla birlikte yeni bir sürece girdiğimizi hepimiz iliklerimize kadar hissediyoruz. Dikkat ederseniz dünyanın her bir bölgesinde krizlerle yüzleşiyor ve milyarlarca insan mülteci haline geliyor ya da katlediliyor. Nitekim son 20 yıl içinde 314 milyon insan maalesef göçe tabi olmuş, yaklaşık 120 milyon insan ise zorla vatanlarından kovulmuştur. Canları, malları ve namusları ayaklar altına alınmıştır. Maalesef yine modern dünyanın bakışı şaşı, zaman zaman kör ve kulakları sağır olmuştur. Böyle bir dünyada ayakta kalabilmek, bekamızı kaim hala getirebilmek bakımından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz ve hükümetimiz mili teknoloji hamlesi başlatmıştır. Milli teknoloji hamlesi, sadece söz değildir. Milli teknoloji hamlesi başta savunma sanayi olmak üzere her alanda ikame ürünler üretmek, AR-GE ve inovasyonla birlikte de yerli ve dünyada olmayan sitemleri ülkemize kazandırmaktır" diye konuştu.

Programda, konuşmaların ardından 11 Kasım’da uçak kazasında hayatını kaybeden şehitler başta olmak üzere tüm şehitler için dua okundu. Komando andının okunmasının akabinde TSK tanıtım film gösterimi yapılıp sergi alanı gezildi.

ATAK Helikopter gösterisinin ardından program sona erdi.