Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 4 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 4 kişi tutuklandı

Malatya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 6 ikamet, 3 araç ile 4 hedef şahsa yönelik operasyonunda 2 kilo 785 gram toz esrar, 4 kilo 765 gram esrar, 4 bin 292 adet sentetik ecza maddesi ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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